《傳聞》中國繼續供應側改革，據悉除了繼續淘汰落後產能之外，明年還嚴控新增產能，有
利氧化鋁等產能過剩行業，中國鋁業（０２６００）昨日（２０日）逆市升收２﹒３７元。
另外，雖然美國可能限制美國基金投資中國股票，但據聞有美國養老基金決定加入購買Ａ
股的行列，希望爭取較佳投資回報，１５元附近的南方Ａ５０（０２８２２）依然有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/11/2019 09:01
《傳聞》中國氧化鋁行業持續去產能；美國養老基金加入購買Ａ股
《傳聞》中國繼續供應側改革，據悉除了繼續淘汰落後產能之外，明年還嚴控新增產能，有
利氧化鋁等產能過剩行業，中國鋁業（０２６００）昨日（２０日）逆市升收２﹒３７元。
另外，雖然美國可能限制美國基金投資中國股票，但據聞有美國養老基金決定加入購買Ａ
股的行列，希望爭取較佳投資回報，１５元附近的南方Ａ５０（０２８２２）依然有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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