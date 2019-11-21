《傳聞》中國氧化鋁行業持續去產能；美國養老基金加入購買Ａ股

《傳聞》中國繼續供應側改革，據悉除了繼續淘汰落後產能之外，明年還嚴控新增產能，有

利氧化鋁等產能過剩行業，中國鋁業（０２６００）昨日（２０日）逆市升收２﹒３７元。

另外，雖然美國可能限制美國基金投資中國股票，但據聞有美國養老基金決定加入購買Ａ

股的行列，希望爭取較佳投資回報，１５元附近的南方Ａ５０（０２８２２）依然有留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

