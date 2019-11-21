《傳聞》幫騏鍵折讓逾６％出售２０００萬股平安好醫生股份

《傳聞》據外電引述大宗交易文件報道，幫騏鍵出售２０００萬股平安好醫生（０１８３３

）股份，每股出售價為５５元，較上日（２０日）收市價５８﹒７５元折讓６﹒３８％。

報道指，幫騏鍵出售股份以融資１﹒４億美元。瑞銀是唯一的賬簿管理人。

幫騏鍵６月中旬亦曾出售平安好醫生股份，涉及大約７０８３﹒７５萬股，佔已發行

股本２０﹒９％。



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