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即市新聞

21/11/2019 09:32

《傳聞》幫騏鍵折讓逾６％出售２０００萬股平安好醫生股份

　　《傳聞》據外電引述大宗交易文件報道，幫騏鍵出售２０００萬股平安好醫生（０１８３３
）股份，每股出售價為５５元，較上日（２０日）收市價５８﹒７５元折讓６﹒３８％。
　　報道指，幫騏鍵出售股份以融資１﹒４億美元。瑞銀是唯一的賬簿管理人。
　　幫騏鍵６月中旬亦曾出售平安好醫生股份，涉及大約７０８３﹒７５萬股，佔已發行
股本２０﹒９％。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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