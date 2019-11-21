《魚缸博客》維他奶大跌市下表現硬淨，績後有望先行上試今月高位

《魚缸博客》花旗國同神州之間嘅貿易戰幾時都係魚缸嘅計時炸彈，今日又因為侵侵（特朗

普）向神州詐型，話佢喺簽署貿易協議上唔點讓步，仲話如果唔快ｄ簽，會提高對神州進口產品

嘅關稅，魚缸今日半日最多蒸發５８３點，低見２６３０６點。

既然魚缸走勢咁唔穩陣，都只可以吸納一ｄ防守性比較高嘅股份，考慮到香江零售市道愈嚟

愈暗淡，收租佬同磚頭佬暫時都係不宜沾手，倒不如揀一ｄ民生相關類股份，勝算或者都會比較

大，而維他奶（００３４５）似乎係一個唔錯嘅選擇。維他奶雖然上個財年度嘅收入同純利都有

唔錯增長，分別升逾一成六及近一成九，但都係唔及「孖屐」預期，放榜後即刻上演高台跳水戲

碼，由山頂位４６﹒８７銀，跌到去１０月尾嘅３０﹒７銀先開始有築底跡象。

不過，睇返維他奶上個財年度喺神州嘅營業額表現，期內增長逾兩成半至４６﹒２８億銀，

佔整體營業額近六成二；而２０１５財年度嘅比例只有約三成八，營業額１９﹒１６銀，即係五

個財年度，神州營業額嘅年複合增長率高達一成九。

隨住神州近年熱飲「孖屐」不斷擴大，而維他奶喺冬天一向都推出唔少熱飲產品，加上植物

蛋白喺環保概念持續升溫下，無論係神州以至全球其他地方，豆奶「孖屐」愈做愈大。維他奶作

為神州一線品牌，品牌效應推動下，預期佢業績可以不斷造好。

走勢上，維他奶喺今日大跌市下表現相當硬淨，只係跣低最多１巴仙，加上早前已開始築底

，相信大跌空間有限。維他奶將會喺今日公布中期業績，缸友可以考慮現價買一注博佢業績造好

，短線先上望今個月高位３４﹒２銀。不過，若然業績唔及預期，則有可能會跌穿３０﹒７銀低

位，到時亦可以趁低吸納，博維他奶嘅熱飲產品喺神州冬季嘅銷售額顯著造好。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

