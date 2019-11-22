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即市新聞

22/11/2019 09:01

《傳聞》中概股陸續回歸；內地鐵路行業成為最新混改目標

　　《傳聞》繼阿里巴巴（０９９８８）之後，傳聞在美國上市的中概股陸續回歸Ａ股或港股，
帶動整體股市成交增加，對券商股有利好作用。海通證券（０６８３７）８元以下有留意價值，
昨日（２１日）跌收７﹒９６元。
　　市場消息指出，中國國企混改步伐進一步加快，包括鐵路等成為最新混改目標行業之一，但
中國中鐵（００３９０）昨日跌收６﹒５８元，技術走勢平平。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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