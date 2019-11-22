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即市新聞

22/11/2019 11:58

《魚缸博客》廣汽本土品牌銷售有望改善，待回落至５０天線吸納！

　　《魚缸博客》魚缸今日（２２日）暫時回一回氣反彈些少，整體氣氛仍未轉差，因為神州已
經釋出善意，邀請花旗國官員到訪，所以缸友趁噚日（２１日）回調，吸納返Ｄ基本面有改善，
前景唔錯嘅板塊就合適啦。今日博客就同大家講下砵砵車股。
　　隨住各間公司先後公布最新嘅銷售數據，同埋行業嘅統計顯示，神州整體汽車嘅銷量已經出
現復甦跡象。而第四季至新年係砵砵車嘅銷售旺季，再加上發改委上個星期表示，會保持汽車消
費穩定，消除消費限制，探索逐步放寬或取消限購，相信銷售復甦會逐步喺業績上反映。
　　當中博客就睇好隻廣汽（０２２３８）。首先，神州近年積極推動粵港澳大灣區發展，最近
深圳宣布推動大灣區製造業融合發展，都有利推動汽車製造智能化，以廣東為基地嘅廣汽可以因
此獲睇好。
　　另外，有大行瑞信唱好，廣汽本田及豐田新嘅中型運動型多功能車ＳＵＶ會成為集團未來兩
年嘅增長動力，加上廣汽傅祺嘅本土品牌經銷商去庫存已做得七七八八，明年會恢復增長，將目
標價由９銀上調至１０﹒６銀，維持「跑贏大市」評級。而且廣汽目前預期息率有５厘，市盈率
喺同業亦唔算高，約７倍。
　　股價部署方面，廣汽整體走勢理想，各條主要平均線都向上，但近日連開多支陰燭，出現回
落，但暫時喺５０天線（約８﹒０８３銀）水平小注吸納，短線「他屐」睇９銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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