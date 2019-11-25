《傳聞共賞》虛銀放慢腳步無意年底開業，新居屋揀樓料延至下月初

《傳聞共賞》 虛擬銀行放慢腳步，無意年底開業

新居屋揀樓程序或需再押後至下月初



《昔日傳聞》 中概股陸續回歸；內地鐵路行業成為最新混改目標

沙特阿美招股，機構投資者部分近足額認購

新款Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ或可拍照設Ｆａｃｅ ＩＤ

中國氧化鋁行業持續去產能；美國養老基金加入購買Ａ股

據報港交所（００３８８）考慮競購西班牙交易所

再傳人行定向降準；中金（０３９０８）上市承銷業務增加

北水加碼買匯控；互聯互通擴容步伐將提速

ＬＮＧ儲存需求增；越地續增加內地地鐵房產項目

匯控（００００５）阿聯酋裁員４０人，以削減成本

基金調整騰訊投資比重：內地白酒紛紛提價

港府研向富人減稅減低走資壓力

中生製藥拓創新藥；長江生命研發紓緩痛楚藥物或獲批

周大福累計斥２﹒５億元，統一長沙灣舊樓業權

期指淡倉大增匯控轉弱；旅遊業無起色國泰續尋底

首長國際或出售鐵礦石貿易業務；郵儲行理財子公司將營運

本港保險公司大灣區設售後服務中心；中信行力拓普惠金融

匯豐按保壓測上限高

ＷｅＷｏｒｋ收縮本港業務，擬棄租６辦公地點

海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌

中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟

渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈

ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

