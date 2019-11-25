《傳聞》市場消息稱，今年下半年中國原奶價格升近一成，出現見底回升形態，預期升勢將
延至明年，對乳業股成本構成一定壓力。蒙牛（０２３１９）短期續在２８元至２９元整固。
市場消息稱，內地限產政策，加上商品房銷售面積加快，帶動近月螺紋鋼價格上衝，鞍鋼（
００３４７）成為受惠者，上周五（２２日）股價跌收３﹒０２元，宜在２﹒８元至２﹒９元低
吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/11/2019 09:03
《傳聞》內地原奶價格升勢未止；螺紋鋼價格近月上衝
《傳聞》市場消息稱，今年下半年中國原奶價格升近一成，出現見底回升形態，預期升勢將
延至明年，對乳業股成本構成一定壓力。蒙牛（０２３１９）短期續在２８元至２９元整固。
市場消息稱，內地限產政策，加上商品房銷售面積加快，帶動近月螺紋鋼價格上衝，鞍鋼（
００３４７）成為受惠者，上周五（２２日）股價跌收３﹒０２元，宜在２﹒８元至２﹒９元低
吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態25/11/2019
約翰遜擬聖誕前 提交脫歐協議
|生財有道22/11/2019
【反應冷淡】西九高鐵站商業地王僅接獲３標書 政局不穩增流標風險
|樂天金匯22/11/2019
市場避險情緒降溫，金價會否繼續下跌？
|生財有道22/11/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】艾伯科技研發區塊鏈物聯網，符合國策短期可再衝上
|FOCUS22/11/2019
【FOCUS】從雅高到WeWork 神話背後小心是浮雲
|生財有道22/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：美團待回調才止賺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰