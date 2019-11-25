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即市新聞

25/11/2019 09:03

《傳聞》內地原奶價格升勢未止；螺紋鋼價格近月上衝

　　《傳聞》市場消息稱，今年下半年中國原奶價格升近一成，出現見底回升形態，預期升勢將
延至明年，對乳業股成本構成一定壓力。蒙牛（０２３１９）短期續在２８元至２９元整固。
　　市場消息稱，內地限產政策，加上商品房銷售面積加快，帶動近月螺紋鋼價格上衝，鞍鋼（
００３４７）成為受惠者，上周五（２２日）股價跌收３﹒０２元，宜在２﹒８元至２﹒９元低
吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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