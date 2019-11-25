《傳聞》內地險資減持Ａ股割禾青；康師傅快產品升級見到成效

《傳聞》市場消息稱，雖然近月持續外資新水入市買Ａ股，但上證綜指始終受制３０００點

阻力。據聞保險資金趁機減持Ａ股割禾青，鎖定全年投資回報。國壽（０２６２８）上周五

（２２日）力守２０﹒２元，承接力頗強。

近期康師傅（００３２２）股價轉強，上周五升上１２﹒０８元，接近三個月高位。據悉康

師傅加快產品升級見到成效，推出超高端即食麵，有助提高毛利，短期續可跑贏大市，挑戰１３

元高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

