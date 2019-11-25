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即市新聞

25/11/2019 11:57

《魚缸博客》短炒渣打（２８８８）賣印尼銀行消息，博上７４銀！

　　《魚缸博客》今日魚缸強力蜈蚣彈，相信同區選如期順利舉行有啲關係，不過網上已經有新
嘅示威時間表，缸友就唔好憧憬局勢回穩啦！個股方面，渣打（０２８８８）賣印尼銀行分分鐘
有七八成機會，話唔埋可能會進行回購同增派息，缸友可以小注博一博！
　　其實渣打要賣走印尼銀行Ｐｅｒｍａｔａ嘅部分貨仔都唔係新鮮事，今年９月有消息話東瀛
三井住友金融集團已經入標競投，亦都有消息話新加坡華僑銀行都有興趣競投。
　　不過，缸邊消息咁多，的確好難判斷真假，但高盛上星期居然花時間同文字講呢件事，話觀
察到近日有媒體對事件嘅報道多咗，認為舉動或者可令渣打釋放約１０億美金，渣打可能會利用
呢１０億再做回購或者將部分回饋畀股東都唔定！
　　睇嚟高佬都覺得缸邊起風聲，事出必有因。今年渣打的確完成咗大手回購，係咪會再做？機
會真係一半一半，但憧憬會多派息相信都足夠短炒波幅。
　　不過，缸友唔好睇渣打股價被人狂質，佢第三季表現靚爆鏡㗎，收入多７巴仙，達到
３９﹒７８億美金；溢利就多１６巴仙，達到１２﹒３８億美金，比「孖屐」預期嘅１０﹒６億
美金多近一成七，所以萬一今次消息唔中，都可以博一博全年表現。
　　缸友亦要留意嘅係香江局勢，標普上個月都好坦白話，示威活動削弱社會凝聚力，可能會降
低香江抵禦不利經濟發展嘅能力，下年本地銀行佬盈利能力可能會受壓，所以高追都有一定風險

　　目前技術走勢上，今日一支陽燭裂口高開，但聽日未必有力再上，但而家渣打喺快步
ＳＴＣ嘅超賣區，Ｋ線已經上破咗Ｄ線，係準備起哄嘅跡象。另外，ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ正收窄緊
，相信將會出現「雙牛」，都係利好嘅掃貨訊號，所以部署上，今個星期可以喺６８﹒５至
７０銀水平小注掃貨，博上７４銀左右，止蝕睇保力加通道底部近６８﹒５銀左右。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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