《傳聞》中國建材力拓新材料；阿里巴巴在港掛牌基金追貨

《傳聞》中國建材（０３３２３）昨日（２５日）急升６％，以７﹒８６元收市，除了受惠

內地水泥價格上升之外，據悉中國建材力拓碳纖維、鋰電池隔膜等新材料，擴大盈利增長來源。

另外，阿里巴巴（０９９８８）今日（２６日）在港上市，傳聞有「芬佬」（基金）仍未夠

貨，準備今日開市追入阿里。由於香港的阿里股份只是美國的阿里股份八分一，股份可能更加好

炒。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

