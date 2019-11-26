《魚缸博客》神州鋼材需求大，中國東方（５８１）既可守又可攻！

《魚缸博客》最近呢幾日內外消息好多，加上有大隻ＩＰＯ阿里巴巴（０９９８８）上市，

魚缸噚日（２５日）急升，今日（２６日）算企得住腳，喺返二萬七關口徘徊。喺「孖屐」整固

之際，博客吼買中國東方（００５８１），取其防守性幾強之餘，發展潛力亦相當不錯，就好似

上星期四（２１日）咁，佢喺大跌市之中，都無跌反而升逾５巴仙，表現都好省鏡！加上佢亦被

納入ＭＳＣＩ中國小型股指數，喺今日收市後就會正式生效，到時會吸引更多國際缸友留意度呢

隻魚毛，或有更多資金流入！

喺神州數據方面，今年頭１０個月粗鋼表觀消費量約為７８１５３萬噸，按年增長逾８巴仙

。有機構就預計，年內全國鋼材需求仍然好大，就好似全年粗鋼表觀消費量都按年增長６巴仙以

上。而近排嘅建築鋼材價格繼續大幅上漲，截至上周五（２２日），內地螺紋鋼

（ＨＲＢ４００）收每噸４１６７銀人仔，按周升１９２銀人仔；高線（ＨＰＢ３００）收

４２５４銀人仔，按周升１６６銀人仔。總括而言，所有鋼材有加到價。而鋼材價格急漲嘅主要

原因，喺因為供需關係有所改變，就好似神州起樓需求大過鋼材嘅供應量咁。以目前嘅價格睇，

鋼鐵企業噸鋼毛利重回高位，而上市鋼鐵企業有望可以因而造好業績同提升自己嘅估值。

中國東方早前公布首三個月嘅業績，扣除財務成本淨額後嘅經營溢利按年減少近６７巴仙至

５﹒７億元。雖然業績唔太靚仔，但對比同行嘅馬鋼（００３２３）九個月利潤按年跌近７４巴

仙嚟講，都算喺做得唔錯。而且中國東方嘅息率有１１厘，而彭博綜合統計預測佢個市盈率

３﹒２６倍，都仲好低買！睇返公仔圖，佢嘅保歷加通道開始擴大，ＭＡＣＤ牛差距亦被拉高，

有望可再上試７月高位嘅４﹒３２銀，短炒跌穿２﹒５７銀要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

