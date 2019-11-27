《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）回歸香港，市場反應熱烈，市場消息指出，多間在美國上
市的中概念股也心動起來，醞釀回流香港上市，當前新公司上市熱潮將延至明年，港交所（００
３８８）在２４０元水平承接力強。
另外，雅生活服務（０３３１９）股價呈強，昨日（２６日）升收２７﹒５１元。據悉雅生
活繼續進行規模擴張，續有併購跟尾，目標市場是長三角、京津冀等地區，但短期累積升幅大，
提防股價急速回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/11/2019 09:01
《傳聞》再有中概股擬港上市；雅生活續有併購活動
《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）回歸香港，市場反應熱烈，市場消息指出，多間在美國上
市的中概念股也心動起來，醞釀回流香港上市，當前新公司上市熱潮將延至明年，港交所（００
３８８）在２４０元水平承接力強。
另外，雅生活服務（０３３１９）股價呈強，昨日（２６日）升收２７﹒５１元。據悉雅生
活繼續進行規模擴張，續有併購跟尾，目標市場是長三角、京津冀等地區，但短期累積升幅大，
提防股價急速回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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