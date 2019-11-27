《傳聞》共享空間收縮，內地品牌氪空間撤出香港

《傳聞》共享空間熱潮減退，市場消息指，今年曾撻租的內地共享空間品牌氪空間（ＫＲ

Ｓｐａｃｅ），將棄租銅鑼灣時代廣場兩層合共３﹒４萬呎樓面，換言之該品牌在港業務將全線

結束。

氪空間去年大舉進攻本港，先後預租多個據點，惟最終僅在銅鑼灣時代廣場開業。消息指，

早在上月品牌已有意棄租樓面，並短期內結束業務，而業主將收回樓面重新放租，按市值計每呎

約６０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

