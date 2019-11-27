《魚缸博客》國策力撐加銷售回暖，吉利（００１７５）博得過！

《魚缸博客》呢排個「孖屐」波動性大到一個點，神州同花旗國又成日玩口水戰，香江示威

又唔知幾時完，搞到Ｄ缸友怕怕唔太敢買貨。但係總有Ｄ股有神州力撐，唔怕買！

受貿易戰影響，搞到神州經濟有軟皮蛇跡象，阿爺就想刺激下內需對抗嘅負面影響，汽車佬

自然係其中一個刺激嘅對象啦！最近神州已經開始逐步放寬或取消汽車佬限購、支持綠色智能商

品以舊換新等２０條政策，搞到「孖屐」開始憧憬陸續會有更多省市取消限購政策。唔止咁，海

南省商務廳同多個部門聯合公布《關於落實汽車消費政策措施》，通過每月適量增加普通小客車

增量指標等措施，滿足大家買車需求！

有國策撐住，Ｄ評級佬當然睇好，當中比較睇好吉利（００１７５）。大和上星期報告話，

吉汽１１月份首１７日銷售按年升１６巴仙，預期明年有強勁盈利增長，重申「買入」評級，將

目標價由１５銀上調３３巴仙至２０銀。另一個評級佬中金又話，睇好吉利銷量表現同產品策略

，相信有望達成或超越全年銷售目標，所以升目標價１４巴仙至１８﹒２銀，維持「中性」評級

。

數據方面，吉利係１０月銷量開始回升，銷量約為１３﹒０２萬部，按年增長約１巴仙，按

月上升約１４巴仙，比起上半年有進步唔少。

如果睇公仔圖，其實佢係８月中嘅１０﹒４銀，已經上返去依家大約１５銀，足足起飛超過

４０巴仙。佢股價近兩個月依然企穩十天線（約１５﹒１２銀）上面，真係幾強勢！再者，保歷

加通道亦開始擴大，或有機會挑戰今年４月份高位１８﹒７９銀，短炒跌穿１２﹒５銀要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

