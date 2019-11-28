《傳聞》港鐵（０００６６）昨日（２７日）股價急升近４％，以４５元收市。除了高盛推
介買入之外，傳聞港鐵小蠔灣車廠建屋有進展，配合當局增加房屋供應，但預期股價在４７元至
４８元阻力很大。
中聯重科（０１１５７）昨日升收５﹒７１元。據悉中聯重科加快走出去，計劃在印度設立
生產基地，有利開拓海外市場，５﹒５元至５﹒７元續可收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/11/2019 09:01
《傳聞》港鐵小蠔灣車廠物業發展有眉目；中聯重科印度設生產基地
《傳聞》港鐵（０００６６）昨日（２７日）股價急升近４％，以４５元收市。除了高盛推
介買入之外，傳聞港鐵小蠔灣車廠建屋有進展，配合當局增加房屋供應，但預期股價在４７元至
４８元阻力很大。
中聯重科（０１１５７）昨日升收５﹒７１元。據悉中聯重科加快走出去，計劃在印度設立
生產基地，有利開拓海外市場，５﹒５元至５﹒７元續可收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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