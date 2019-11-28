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即市新聞

28/11/2019 09:59

《傳聞》中央結算阿里持股達港發行量近１０倍，涉花旗ＡＤＳ轉倉

　　《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）周二（２６日）掛牌，中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）顯示
，在ＣＣＡＳＳ的阿里持股量達４７﹒５億股，佔已發行股本２２﹒２１％，遠高於在港上市發
售的５億股。
　　市場消息指，花旗作為存託銀行，或已將一部分阿里ＡＤＳ對應的普通股存於ＣＣＡＳＳ，
方便阿里港股及ＡＤＳ之間的轉換。如果花旗於ＣＣＡＳＳ持有的悉數是ＡＤＳ的相應股份，則
佔整體ＡＤＳ約２６％。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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