《傳聞》遠東發展（０００３５）公布，正考慮將澳洲、新加坡、馬來西亞、英國的若干酒
店物業進行潛在分拆，以合訂信託組合形式在海外證券交易所獨立上市。外電引述市場消息人士
指出，遠東發展計劃最快在明年上半年分拆有關物業在新加坡上市，籌集５億坡元（約２８﹒７
億元）。
據報，遠東發展設立該房託以旗下「帝盛」品牌酒店為主。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/11/2019 11:52
《傳聞》遠東發展分拆４國家酒店物業星洲掛牌，集資２８﹒７億元
《傳聞》遠東發展（０００３５）公布，正考慮將澳洲、新加坡、馬來西亞、英國的若干酒
店物業進行潛在分拆，以合訂信託組合形式在海外證券交易所獨立上市。外電引述市場消息人士
指出，遠東發展計劃最快在明年上半年分拆有關物業在新加坡上市，籌集５億坡元（約２８﹒７
億元）。
據報，遠東發展設立該房託以旗下「帝盛」品牌酒店為主。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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