《傳聞》遠東發展分拆４國家酒店物業星洲掛牌，集資２８﹒７億元

《傳聞》遠東發展（０００３５）公布，正考慮將澳洲、新加坡、馬來西亞、英國的若干酒

店物業進行潛在分拆，以合訂信託組合形式在海外證券交易所獨立上市。外電引述市場消息人士

指出，遠東發展計劃最快在明年上半年分拆有關物業在新加坡上市，籌集５億坡元（約２８﹒７

億元）。

據報，遠東發展設立該房託以旗下「帝盛」品牌酒店為主。



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