《魚缸博客》波司登（３９９８）季績向好機會大，今日吼低掃貨

《魚缸博客》花旗總統侵侵（特朗普）今朝都係決定簽咗份《香江人權與民主法案》，同香

江人「同行」。亦即係間接同神州講，而家討論緊份首階段貿易協議仲有一個條件，叫香江！缸

友之前都憧憬有協議，相信而家缸友一定好忐忑，所以博客建議大家都係轉睇一啲放榜魚毛穩紮

穩打啲！

波司登（０３９９８）今日就會放榜啦！博客覺得季績向好嘅機會都幾大，睇佢今年全年成

績已經出現咗突破，收益踢高近１７巴仙至逾１０３﹒８億人仔，毛利亦都起哄近３４巴仙至逾

５５﹒１億人仔，而最重要係溢利，鏟高近六成至９﹒８億人仔，所以今次公布嘅中期業績應該

都繼續靚爆鏡！

雖然今次成績表未必能夠反映波司登之前喺淘寶「雙十一」嘅表現，但始終波司登已經入咗

ＭＳＣＩ，好多大行評級佬都ＭＯＮ實，力撐一定有咁上下份量。睇番今日券商佬盤路，被動買

賣計，淨掃貨最多係大摩、花旗、細摩，掃咗近４４１﹒７萬銀。

不過波司登今日之所以跣低，主要因為高佬大手淨沽貨約５６４萬銀，仲有中信里昂、瑞信

淨沽貨約３９０萬銀，唔排除係想壓低股價再掃貨。

另外，博客都知道缸友心中依然有一條刺，就係之前沽空機構博力達思份沽空報告，直接指

控公司貪污，牽涉多項欺詐，誇大盈收，股價一蚊都唔值，所以缸友怕係正常。

雖然份沽空報告好似十足十真嘅一樣，但波司登之後亦都一一反駁所有指控。６月報告公布

至今，波司登整體累計都係鏟高，而且幅度都唔細，有逾一倍，相信已經係對報告最好嘅反駁。

至於部署方面，波司登月初大插水，月中更低見３﹒６銀水平。如果配合近日嘅走勢睇，相

當會形成一個「圓底」，短中線上望月內高位４﹒５銀，絕對唔過份！另外，現時快步ＳＴＣ已

經接近超賣區，支持都比較大，而ＭＡＣＤ熊差距都收窄緊，都係入貨信號。加上。波司登之前

走勢強勁，缸友未必搵到位入貨，所以現價買入，機會實在難得！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

