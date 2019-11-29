《傳聞共賞》匯豐擬區塊鏈處理１５６０億資產，內地民航加快混改

《傳聞共賞》 匯豐擬將１５６０億資產，轉移至新區塊鏈託管平台

內地民航加快混改；基金年底前加注科技股

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《昔日傳聞》 中央結算阿里持股達港發行量近１０倍，涉花旗ＡＤＳ轉倉

港鐵小蠔灣車廠物業發展有眉目；中聯重科印度設生產基地

共享空間收縮，內地品牌氪空間撤出香港

再有中概股擬港上市；雅生活續有併購活動

財政部擬發美元債，或逾２厘息

中國建材力拓新材料；阿里巴巴在港掛牌基金追貨

虛擬銀行放慢腳步，無意年底開業

新居屋揀樓程序或需再押後至下月初

內地險資減持Ａ股割禾青；康師傅快產品升級見到成效

內地原奶價格升勢未止；螺紋鋼價格近月上衝

中概股陸續回歸；內地鐵路行業成為最新混改目標

沙特阿美招股，機構投資者部分近足額認購

新款Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ或可拍照設Ｆａｃｅ ＩＤ

中國氧化鋁行業持續去產能；美國養老基金加入購買Ａ股

據報港交所（００３８８）考慮競購西班牙交易所

再傳人行定向降準；中金（０３９０８）上市承銷業務增加

北水加碼買匯控；互聯互通擴容步伐將提速

ＬＮＧ儲存需求增；越地續增加內地地鐵房產項目

匯控（００００５）阿聯酋裁員４０人，以削減成本

基金調整騰訊投資比重：內地白酒紛紛提價

港府研向富人減稅減低走資壓力

中生製藥拓創新藥；長江生命研發紓緩痛楚藥物或獲批

周大福累計斥２﹒５億元，統一長沙灣舊樓業權

期指淡倉大增匯控轉弱；旅遊業無起色國泰續尋底



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

