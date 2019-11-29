《傳聞》內地民航加快混改；基金年底前加注科技股

《傳聞》市場消息稱，內地民航企業將加快混改步伐，引入戰略投資者。東方航空

（００６７０）昨日（２８日）以３﹒９９元跌收，股價回落到３﹒７元至３﹒９元水平有留意

價值，有一定值博率。

另外，基金大戶部署即將來到年結，調整手上投資組合，據聞主力加倉科技股，避開經濟周

期股，近日多隻科技股持續有大買盤力吸，例如美團（０３６９０）昨日（２８日）升上１０６

﹒５元，短期直撲１１０元大關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

