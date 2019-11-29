《傳聞》匯豐擬將１５６０億資產，轉移至新區塊鏈託管平台

《傳聞》市場消息指，匯豐計劃把規模達２００億美元（約１５６０億港元）資產，轉移至

新的區塊鏈託管平台Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖａｕｌｔ，處理包括股票私人配售等交易，進行實時記

錄和管理，以達到削減成本並提高業務收益的目標。

現時匯豐管理資產規模高達５００億美元，消息指，由於低利率環境，投資者對回報較高的

私募股票及債券產品興趣大增，令私人配售需求急劇上升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

