《魚缸博客》中俄天然氣管道下月正式供氣，昆能估值殘可作首選！

《魚缸博客》自從侵侵（特朗普）喺感恩節假期前終於簽咗《香港人權與民主法案》，花旗

國同神州原定今個星期嘅貿易談判已經搞唔成，而侵侵呢一著更令兩國關係轉差，貿易談判更加

唔知幾時先搞得成。喺呢個壞消息不斷發酵下，加上人行已經連續８日停止逆回購，缸友搵到藉

口掟內銀，沽壓亦都慢慢蔓延至其他板塊，搞到魚缸單單半日就蒸發咗超過５００點，再次失守

５０天線（２６６３３點）。

嚟緊１２月，隨住基金會有粉飾櫥窗活動，魚缸應該跌極都有個譜，加上某啲板塊仍會有炒

作概念，相信都可以博一博。踏入冬天，唔駛多講神州唔少地區都要使用唔少取暖設施，以往華

北唔少地區都係燒煤取暖，搞到每年呢個時候都霧霾四起，隨住中央大搞環保，幾乎所有村落都

要轉做使用天然氣嚟取暖，所以一眾燃氣佬到咗呢個時候係最多生意做。

部分燃氣佬喺十月開始已經偷步炒作，龍頭之一嘅昆侖能源（００１３５）就喺十月中築咗

雙底後反彈，即係由當月嘅低位６﹒３銀開始跳彈床，喺今個月頭最高曾去到７﹒７８銀，累積

升幅超過兩成三，之後就上演高台跳水嘅戲碼，今日半日就最低見過６﹒５８銀，相信去到

６﹒３銀會有ｄ支持，並有望形成三底形態，缸友不妨吼實等佢回落至該低位吸納。

事實上，以估值嚟比較，昆能一直落後其他街坊，今年預測市盈率只有７﹒７倍，而潤燃（

０１１９３）、中燃（００３８４）同新奧能源（０２６８８）閒閒地都有十倍以上，以行業龍

頭，昆能估值的確係相當吸引。另外，中俄天然氣管道已經喺今年十月中旬全線貫通，下個月起

有望為神州供氣７００萬立方米，而昆能喺黑龍江有唔少業務，而該條管道第一站就係經過黑龍

江，通氣後該區有望率先受惠。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

