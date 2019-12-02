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即市新聞

02/12/2019 11:58

《魚缸博客》康師傅現價追入水位唔高，１３﹒５銀見初步阻力！

　　《魚缸博客》早排兩隻即食麵股清仔（０１４７５）同統一（００２２０）放榜之後，股價
都走晒樣，不過同板塊嘅康師傅（００３２２）就表現得唔錯。
　　大行大摩早前（１１月２８日）就發表研究報告指，話睇好康師傅喺即食麵「孖屐」嘅市佔
率會進一步上升，因為大廠商相對有規模優勢，而且喺高端市場有穩健地位，渠道能力強又能夠
跟貼趨勢，最新上調康師傅嘅評級至「增持」，「他屐」睇１４銀，仲睇好佢股價喺未來３０日
內有七至八成機會上漲。
　　不過，仔細睇番以上三隻即食麵股嘅業績表現，康師傅盈利增長同毛利率都唔夠另外兩隻好
，今年中期業績分別上升一成五同毛利率為３１﹒９巴仙。而日清中期盈利增長近四成二，毛利
率上升至３２﹒２巴仙，第三季仲進一步上升至３２﹒８巴仙。至於統一嘅毛利率就最高，中期
達３６﹒６巴仙，盈利增長接近四成，但第三季盈利就放緩至兩成八。
　　睇埋股價方面，康師傅上星期飆近６巴仙，一度突破８月尾嘅高位（約１２﹒９銀），但呢
兩日出現回吐，今日更逆市走低，反映營運表現理想嘅憧憬已經大致反映。加上康師傅呢輪由
１０月尾低位（１０﹒２４銀）至今累漲兩成二，短期有獲利誘因，預料喺今年６至７月嘅密集
平台區約１３﹒５銀水平有較明顯嘅阻力。要作中線部署嘅，不妨等佢回落番上月橫行區
１２﹒２銀再小注買入。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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