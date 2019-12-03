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即市新聞

03/12/2019 11:58

《魚缸博客》中國糧油（６０６）炒私有化，高盛今朝入貨可跟注！

　　《魚缸博客》博客今日手痕痕，亂咁打開個券商成交望望，留意到高盛亞洲今早淨買入
５１０萬股中國糧油（００６０６），嗯，一定有古怪。
　　中國糧油喺２００７年上市，無獨有偶，當年都係高盛亞洲保薦上市，有睇開新聞，都知道
佢近期搞緊私有化，出手價每股４﹒２５銀，上星期四（２８日）隨即裂口高開三成，股價
ＫＥＥＰ住喺４﹒１銀左右。
　　好多人都問，點解呢隻野好地地，又有成交（雖然流動性唔高），都要走去私有化呢？呢度
涉及幾個概念，首先，呢隻野ＰＢ（市淨率）低過１，股價完全反映唔到資產價值，加上佢又係
國企紅籌，如果溝稀股權配售就驚佢會賤賣資產風險，所以完全唔可以發揮到ＣＡＰ水作用；呢
種企業高資產、低盈利、低ＰＢ情況底下，完全有藉口進行私有化，倒不如而家趁佢平平地做仲
著數。
　　香港註冊公司進行私有化係要得到９成股東同意先得，博客估緊，有部分大行想喺街收貨，
令到貨源歸邊，令到自己成為「關鍵一席」，然後同公司傾下再叫高小小溢價再?下。截至噚日
ＣＣＡＳＳ，高盛都係得０﹒３４巴仙貨左右（１８１８萬股），唔排除遲下有其他行加入戰團
用高溢價收貨，總之成本價低過４﹒２５銀，都係有錢賺。
　　博客就咁睇啦，反正而家都係４﹒１銀左右，距離私有化價格４﹒２５銀重有小小水位，可
以跟風買小小係度。感覺上呢次中糧油呢次私有化都係「三隻手指拎田螺」，十拿九穩架啦，但
大行之間都會搵食，阿爺嘅錢點都要俾人賺下，可能有機會搭下便車咁被人搶貨推高價位呢！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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