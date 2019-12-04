《傳聞共賞》招局商業房託下限定價，近６０電影賀歲檔期上映

《傳聞共賞》 人瑞人才科技（０６９１９）國際配售已錄足額認購

招商局商業房託（０１５０３）下限３﹒４２元定價

新居屋按息料２﹒５厘，與私樓看齊

招商局商業房託（０１５０３）下限３﹒４２元定價

近６０電影賀歲檔期上映；華為零件訂單轉至美國以外廠家

港股期指淡友加倉；Ａ股期貨產品加快醞釀推出



《昔日傳聞》 港交所（００３８８）研新招股安排，明年底提方案

全球資產管理公司最快明年首季可參與中港股市互聯互通

匯豐擬將１５６０億資產，轉移至新區塊鏈託管平台

內地民航加快混改；基金年底前加注科技股

中央結算阿里持股達港發行量近１０倍，涉花旗ＡＤＳ轉倉

港鐵小蠔灣車廠物業發展有眉目；中聯重科印度設生產基地

共享空間收縮，內地品牌氪空間撤出香港

再有中概股擬港上市；雅生活續有併購活動

財政部擬發美元債，或逾２厘息

中國建材力拓新材料；阿里巴巴在港掛牌基金追貨

虛擬銀行放慢腳步，無意年底開業

新居屋揀樓程序或需再押後至下月初

內地險資減持Ａ股割禾青；康師傅快產品升級見到成效

內地原奶價格升勢未止；螺紋鋼價格近月上衝

中概股陸續回歸；內地鐵路行業成為最新混改目標

沙特阿美招股，機構投資者部分近足額認購

新款Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ或可拍照設Ｆａｃｅ ＩＤ

中國氧化鋁行業持續去產能；美國養老基金加入購買Ａ股

據報港交所（００３８８）考慮競購西班牙交易所

再傳人行定向降準；中金（０３９０８）上市承銷業務增加



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

