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即市新聞

04/12/2019 09:01

《傳聞》港股期指淡友加倉；Ａ股期貨產品加快醞釀推出

　　《傳聞》中美貿易關係存在變數，據聞近日期指淡友不斷加倉，一些重磅藍籌股如匯豐控股
（００００５）將成為推低大市的工具。匯豐控股昨日（３日）跌穿５８元，以５７﹒９５元收
市，短期可能下試５５元支持位。
　　近年大量外資流入Ａ股市場，風險對沖需求大增，據悉Ａ股期貨產品正在加快醞釀推出，一
旦成事，對港交所（００３８８）最為有利，２４０元水平料有俗承接力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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