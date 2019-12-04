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即市新聞

04/12/2019 09:01

《傳聞》近６０電影賀歲檔期上映；華為零件訂單轉至美國以外廠家

　　《傳聞》貓眼娛樂（０１８９６）昨日（３日）逆市升收１１﹒４６元。據聞近６０套電影
計劃在未來一兩個月的賀歲黃金檔期上映，預期刺激電影票房，經營網上售票平台的貓眼娛樂將
會受惠，現水平股價有支持。
　　市場消息稱，華為集團逐步減少對美國零部件的依賴，有利訂單轉移至美國以外的廠家，比
亞迪電子（００２８５）是受惠之一，股價昨日升收１４﹒１元收市。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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