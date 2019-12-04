《魚缸博客》魚缸悶局炒內需，憧憬年尾購車潮可吼廣汽！

《魚缸博客》中美貿談唔明朗，近日花旗國總統侵侵仲話，佢唔急簽協議，等到明年大選後

更好，嚇到一班缸友急急腳避險，即刻買入貴金屬相關股。除咗黃金類股份，博客認真望一望，

汽車股好似仲有Ｄ水位，加上唔少人都中意農曆新年前買車過年，不妨留意一下廣汽

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本周，神州工信部同有關部門起草《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》

，並向社會公開徵求意見，提到完善新能源汽車購置稅等稅收優惠政策，優化分類交通管理、金

融同保險等支持措施。意見入面仲提出到２０２５年新能源砵砵車銷售佔比達到兩成半，可見阿

媽對未來新能源砵砵車產業嘅關注。

其實，廣汽除咗自主研發並銷售傳統砵砵車，早喺２０１７年個陣仲成立廣汽新能源公司，

研發新能源汽車。雖然而家廣汽仍以傳統汽車銷售為主，但因為大勢所趨，近年開始投放更多資

源喺新能源汽車上面。其中，旗下今年３月底預售嘅新能源車型，喺７月起就一直穩居新能源乘

用車銷量榜單前四名，佔「孖屐」逾６巴仙份額，業務發展前景可觀。

大行大和都睇好第四季神州砵砵車銷售，佢估計１１月神州砵砵車銷售按月跌幅收窄。另外

，加上上年第四季基數低，估計今年第四季汽車銷售會改善，加上明年農曆新年比較早，有望谷

起本季銷售，並且睇好廣汽給予「買入「評級，「他屐」２０銀。其他大行都唱好廣汽，瑞銀相

信有最強勁產品線嘅廣汽會脫穎而出，升「他屐」至１０銀，維持「買入」評級。而麥格理則予

「跑贏大市」評級。

從公仔圖睇，近期佢都喺保力加通道中軸至頂部反覆上行，並且有向上突破嘅趨勢。另外，

ＭＡＣＤ線最近都結束左雙線交疊嘅橫行區，並出現快線升破慢線嘅「黃金交叉」，相信近期股

價有繼續上升嘅趨勢。博客建議可以等股價回調至保力加通道中軸附近約８﹒４７銀吸納，若股

價跌穿通道底部約８﹒１１銀就要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

