《傳聞》美團（０３６９０）昨日（４日）回落至１００元邊緣，以１００﹒５元收市，下
跌３﹒１元。據聞美團力攻新業務，共享單車業務成為明年核心投資項目之一，提升營運效率，
收窄虧損，在９５元至９８元水平可留意。
另外，百威亞太（０１８７６）上市兩個月，坐擁鉅資，據悉繼續進行地區性併購，保持增
長勢頭與高端啤酒市佔率。百威股價回落至２７至２８元，是趁低吸納好機會。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/12/2019 09:01
《傳聞》美團力攻共享單車；百威亞太續地區性併購
《傳聞》美團（０３６９０）昨日（４日）回落至１００元邊緣，以１００﹒５元收市，下
跌３﹒１元。據聞美團力攻新業務，共享單車業務成為明年核心投資項目之一，提升營運效率，
收窄虧損，在９５元至９８元水平可留意。
另外，百威亞太（０１８７６）上市兩個月，坐擁鉅資，據悉繼續進行地區性併購，保持增
長勢頭與高端啤酒市佔率。百威股價回落至２７至２８元，是趁低吸納好機會。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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