《傳聞》美團力攻共享單車；百威亞太續地區性併購

《傳聞》美團（０３６９０）昨日（４日）回落至１００元邊緣，以１００﹒５元收市，下

跌３﹒１元。據聞美團力攻新業務，共享單車業務成為明年核心投資項目之一，提升營運效率，

收窄虧損，在９５元至９８元水平可留意。

另外，百威亞太（０１８７６）上市兩個月，坐擁鉅資，據悉繼續進行地區性併購，保持增

長勢頭與高端啤酒市佔率。百威股價回落至２７至２８元，是趁低吸納好機會。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

