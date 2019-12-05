《魚缸博客》神州公路高峰期將至，深高速（５４８）可現價掃貨！

《魚缸博客》雖然今日魚缸稍有回暖，不過博客對此已經無大感覺，因為表現都來自於美國

總統侵侵（特朗普）講咗幾句野，而令到魚缸翻天覆地。博客已經有點睇厭咗哩嗰場景，所以今

次想嚟介紹Ｄ唔太受「孖屐」影響嘅魚毛－深圳高速公路（００５４８），就好似噚日魚缸跌咗

３００幾點，但深高速就不跌反升，可見其抗跌能力都不錯！

深高速係深圳國際（００１５２）旗下附屬公司。阿媽深圳國際主要做物流基建同配套服務

等業務。而深高速顧名思義就喺擁有高速公路嘅公司，從而收取過路費而賺取收益。而截至上半

年，深圳國際一共持有或控制有１７個高速公路項目，分布喺深圳地區、廣東省其他地區同內地

其他省份。另外，集團亦直接持有龍大高速８９﹒９３％權益。深高速嘅項目主要集中喺深圳同

廣東省地區，由於地區都喺大灣區嘅範圍之內，所以近年中央推大灣區發展，變相對深高速都有

一定嘅支持。

喺營運數據方面，深高速最新公布１０月嘅營運數據，旗下深圳地區梅觀高速、機荷東段、

機荷西段同沿江項目收費公路，１０月日均混合車流量都按年升約１３巴仙、９巴仙、５巴仙同

１４巴仙。日均路費收入方面，梅觀高速、機荷東段、機荷西段及及沿江項目路費收入分別多賺

約１２巴仙、持平、１巴仙及１３巴仙。可見深高速收入都維持一定嘅增長。

加上，下個月尾就係農曆新年，預期都會有唔少神州缸友揸車返鄉下，神州唔少高速公路都

會迎來收入高峰期，話唔定高峰期前都會吸引資金流入炒作！另外，深高速今次亦有被納入

ＭＳＣＩ中國指數，唔多唔少都會多咗國際投資者關注，而且佢嘅息率都仲好高，啱哂鐘意穩定

嘅缸友們可以擺長線收息！

喺公仔圖睇，見到１４天ＲＳＩ線啱啱升破咗５時段平均線，而ＳＴＣ嘅Ｋ線都同樣突破咗

Ｄ線，可以視為一個較為明顯嘅轉勢訊號，缸友可以考慮喺現價水平吸納，「他屐」先上望雙頂

阻力１１﹒０６銀，跌穿１０月橫行區底部，即係約１０蚊就要止蝕啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

