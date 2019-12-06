《傳聞共賞》ＪＳ環球最快下周一招股，維他奶內地推咖啡飲料

《傳聞共賞》 生物藥企天士力將本月上市

消息指ＪＳ環球（０１６９１）重來，最快下周一招股

拉夏拓加盟零售，維他奶內地推咖啡飲料，ＳＯＨＯ售物業



《昔日傳聞》 餐飲品牌九毛九周內聆訊，計劃聖誕節前掛牌

時代中國（０１２３３）分拆時代鄰里，計劃本月底掛牌

美團力攻共享單車；百威亞太續地區性併購

人瑞人才科技（０６９１９）國際配售已錄足額認購

招商局商業房託（０１５０３）下限３﹒４２元定價

新居屋按息料２﹒５厘，與私樓看齊

近６０電影賀歲檔期上映；華為零件訂單轉至美國以外廠家

港股期指淡友加倉；Ａ股期貨產品加快醞釀推出

港交所（００３８８）研新招股安排，明年底提方案

全球資產管理公司最快明年首季可參與中港股市互聯互通

匯豐擬將１５６０億資產，轉移至新區塊鏈託管平台

內地民航加快混改；基金年底前加注科技股

中央結算阿里持股達港發行量近１０倍，涉花旗ＡＤＳ轉倉

港鐵小蠔灣車廠物業發展有眉目；中聯重科印度設生產基地

共享空間收縮，內地品牌氪空間撤出香港

再有中概股擬港上市；雅生活續有併購活動

財政部擬發美元債，或逾２厘息

中國建材力拓新材料；阿里巴巴在港掛牌基金追貨

虛擬銀行放慢腳步，無意年底開業

新居屋揀樓程序或需再押後至下月初

內地險資減持Ａ股割禾青；康師傅快產品升級見到成效

內地原奶價格升勢未止；螺紋鋼價格近月上衝

中概股陸續回歸；內地鐵路行業成為最新混改目標

沙特阿美招股，機構投資者部分近足額認購

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

