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即市新聞

06/12/2019 11:58

《魚缸博客》阿爺鬆綁加業績向好，融創（１９１８）可短炒！

　　《魚缸博客》昨晚（５日）侵侵（特朗普）無玩「口水戰」，魚缸今日都繼續順風順水啦！
有班魚毛前年就好ｈｉｔ！但沉寂咗一年幾後，呢排終於見翻Ｄ起色啦！無錯，就係講緊Ｄ神州
磚頭佬啦！近期見阿爺開始對他們鬆綁，仲有大行唱好添，可以搏短炒！當中最值得介紹嘅魚毛
就係融創中國（０１９１８）。
　　受神州同花旗國嘅貿易戰影響，搞到經濟有軟皮蛇跡象，阿爺自然要諗下計仔搞翻好Ｄ個經
濟。除咗刺激內需外，阿爺都想利用班磚頭佬搞翻旺個經濟。雖然阿爺一直都講到明Ｄ磚頭係「
只住唔炒」，但喺咁嘅經濟下都要鬆綁吓。　　　　　　
　　上個月尾，根據神州嘅人民銀行公布，最新５年期以上ＬＰＲ為４﹒８巴仙，之前係　４﹒
８５巴仙，是今年８月ＬＰＲ新政施行以來第一次下降，睇嚟就係為房貸利率帶嚟下調嘅空間。
跟住無耐，廣州、佛山同埋深圳嘅磚頭政策都見調整，例如深汕合作區放寬商品房限購、佛山放
寬人才首套房唔受戶籍、個稅同埋社保的限制等等。呢Ｄ政策足以見到阿爺嘅誠意呀！
　　打鐵就還需自身硬！融創就做到啦！他剛剛新鮮熱辣公布嘅１１月銷售額近６６７億人仔，
按年增長４８巴仙。頭１１個月銷售額約５００５億人仔，按年增長２０巴仙。只要佢再用吓計
仔，加快推售樓盤，再配合埋國策，距離今年５５００億人仔的銷售目標一Ｄ都唔遠！
　　有料到嘅股，大行當然唱好。早前融創買咗係成都、武漢、長沙及昆明等城市共開發１８個
地產開發項目，富瑞就認為呢個舉動有助加強融創喺中國西南部嘅布局，亦認為融創有望成為首
三大發展商。富瑞重申佢係首選，予目標價４６﹒１元及「買入」投資評級。野村都話呢個收購
預計明年可貢獻銷售４００億人仔，帶動公司出年合同銷售額按年升２０％，續予融創「買入」
評級，維持目標價５０元。
　　　如果睇公仔圖，佢股價一直保持強勢，１０月初開始一直企穩十天線（３９﹒４７５銀）
上面。周一（２日）佢飆高近７巴仙，加上當日有成交額近１３億銀配合，反映呢個係短期放量
大升嘅先兆。另一方面，佢嘅ＭＡＣＤ線牛叉現擴闊趨勢，保歷加通道亦開始擴大，而佢嘅歷史
高位係４４﹒８０８元，只要升破呢個阻力位，再繼續創新高相信唔係問題。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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