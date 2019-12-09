  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2019 09:00

《傳聞共賞》昆能拓四川油氣站；招商局增粵東粵西投資

《傳聞共賞》　　昆能拓四川油氣站；招商局增粵東粵西投資；洛鉬擴鈷產量

《昔日傳聞》　　生物藥企天士力將本月上市
　　　　　　　　拉夏拓加盟零售，維他奶內地推咖啡飲料，ＳＯＨＯ售物業
　　　　　　　　餐飲品牌九毛九周內聆訊，計劃聖誕節前掛牌
　　　　　　　　美團力攻共享單車；百威亞太續地區性併購
　　　　　　　　人瑞人才科技（０６９１９）國際配售已錄足額認購
　　　　　　　　招商局商業房託（０１５０３）下限３﹒４２元定價
　　　　　　　　新居屋按息料２﹒５厘，與私樓看齊
　　　　　　　　近６０電影賀歲檔期上映；華為零件訂單轉至美國以外廠家
　　　　　　　　港股期指淡友加倉；Ａ股期貨產品加快醞釀推出
　　　　　　　　港交所（００３８８）研新招股安排，明年底提方案
　　　　　　　　全球資產管理公司最快明年首季可參與中港股市互聯互通
　　　　　　　　匯豐擬將１５６０億資產，轉移至新區塊鏈託管平台
　　　　　　　　內地民航加快混改；基金年底前加注科技股
　　　　　　　　中央結算阿里持股達港發行量近１０倍，涉花旗ＡＤＳ轉倉
　　　　　　　　港鐵小蠔灣車廠物業發展有眉目；中聯重科印度設生產基地
　　　　　　　　共享空間收縮，內地品牌氪空間撤出香港
　　　　　　　　再有中概股擬港上市；雅生活續有併購活動
　　　　　　　　中國建材力拓新材料；阿里巴巴在港掛牌基金追貨
　　　　　　　　虛擬銀行放慢腳步，無意年底開業
　　　　　　　　內地險資減持Ａ股割禾青；康師傅快產品升級見到成效
　　　　　　　　內地原奶價格升勢未止；螺紋鋼價格近月上衝
　　　　　　　　中概股陸續回歸；內地鐵路行業成為最新混改目標
　　　　　　　　新款Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ或可拍照設Ｆａｃｅ　ＩＤ

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊09/12/2019
赤字再臨
國際動態09/12/2019
英周四大選 保守黨領先優勢收窄
生財有道06/12/2019
【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡 第四季業績或存隱憂
FOCUS06/12/2019
【FOCUS】佩洛西、拜登、恩恩夾攻 侵侵勢對華「明鷹暗鴿」
生財有道06/12/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股支持位26200
國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金