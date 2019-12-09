《魚缸博客》新地奪西九高鐵商業地意義重大，待回落再追亦不遲

《魚缸博客》博客成日講埋講埋咁多即食股份，係時候同大家「些牙」下啲長揸心得。今日

同大家講下新地（０００１６），你會話：我夠知啦，阿媽係女人，山係石頭海係水，有咩好推

介啊？

最近有單新聞好似少人留意，就係新地奪得高鐵站西九龍高鐵站上蓋商業地，呢塊地真係架

勢堂，係香江史上最貴低王，每呎樓面地價１３３４５銀。嘩！麵粉都咁貴，咁麵包又應該賣幾

錢好？博客呢輪就未有機會上神州飲喜茶食海底撈，不過就知道如果係高鐵站上面起多個商場，

食埋高鐵人流，真係發過肥仔水。

如果你認為單單起個高鐵上蓋物業就算，咁你就太唔熟個孖屐啦。博客聽聞，四叔當年幫恆

地（０００１２）係油尖旺舊樓落好多口釘，其實係想等政府幾時發展重建。郭李兩家以前

Ｆｒｉｅｎｄ過打Ｂａｎｄ，雖然係話分咗家各有各做，但早一排四叔外孫女係９月時嫁俾郭得

勝姪孫，真係一家親到呢！所以兩家人要一齊發展油尖旺，唔係無機會。

當然，博客唔係收到咩風，只係用常理推斷，新地發展高端地標，恆地發展周圍嘅樓宇重建

，兩者有協同效應下，樓價只會愈推愈高，所以呢次新地出價可能貴小小，但亦都意味佢地勇者

無懼，睇嘅係未來十年發展藍圖。

好啦，應該點入手呢？近期新地都係炒窄幅上落，其實可以唔使急，近幾個月個底喺１０２

銀左右，咪Ｓｅｔ個限價盤，畀高小小，一回落至１０５銀左右咪自動入貨，暫時睇到１１８銀

至１２０銀到有阻力。股價催化劑可能係睇佢幾時公布發展計劃詳情啦，不過新地呢類股長揸都

有著數架啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

