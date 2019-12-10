《傳聞》市場消息稱，近期內地中藥材價格急升，例如板藍根在４至５成急升６成，加重藥
企成本負擔。近月白雲山（００８７４）股價持續走低，昨日（９日）平收２３﹒１５元，短期
反彈力度有限。
另外，市場消息稱，聯想集團（００９９２）個人電腦保持增長，其中以遊戲為主的個人電
腦市場增幅達一倍，成為聯想電腦收入增長的主要動力來源，在４﹒８元至５元水平，有一定值
博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/12/2019 09:01
《傳聞》中藥材價格急升：聯想集團個人電腦續增
《傳聞》市場消息稱，近期內地中藥材價格急升，例如板藍根在４至５成急升６成，加重藥
企成本負擔。近月白雲山（００８７４）股價持續走低，昨日（９日）平收２３﹒１５元，短期
反彈力度有限。
另外，市場消息稱，聯想集團（００９９２）個人電腦保持增長，其中以遊戲為主的個人電
腦市場增幅達一倍，成為聯想電腦收入增長的主要動力來源，在４﹒８元至５元水平，有一定值
博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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