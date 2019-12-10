《傳聞》三星Ｇａｌａｘｙ　Ｓ１１＋料備１億像素相機

《傳聞》三星將於明年初發表新旗艦手機Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋，料手機具備１億像素相

機，以及５倍光學變焦。

市場消息指，Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋將與小米（０１８１０）ＣＣ９ Ｐｒｏ一樣，擁有

同款１０８ＭＰＩＳＯＣＥＬＬ Ｂｒｉｇｈｔ ＨＭＸ感光元件作相機系統核心，配備超廣角

、５倍光學變焦，並有飛時測距（ＴｏＦ）鏡頭以感測物件遠近，提升人像拍攝、擴增實境

（ＡＲ）效果。《香港經濟日報》



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

