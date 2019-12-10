《傳聞》三星將於明年初發表新旗艦手機Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋，料手機具備１億像素相
機，以及５倍光學變焦。
市場消息指，Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋將與小米（０１８１０）ＣＣ９ Ｐｒｏ一樣，擁有
同款１０８ＭＰＩＳＯＣＥＬＬ Ｂｒｉｇｈｔ ＨＭＸ感光元件作相機系統核心，配備超廣角
、５倍光學變焦，並有飛時測距（ＴｏＦ）鏡頭以感測物件遠近，提升人像拍攝、擴增實境
（ＡＲ）效果。《香港經濟日報》
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/12/2019 09:11
《傳聞》三星Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋料備１億像素相機
《傳聞》三星將於明年初發表新旗艦手機Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋，料手機具備１億像素相
機，以及５倍光學變焦。
市場消息指，Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋將與小米（０１８１０）ＣＣ９ Ｐｒｏ一樣，擁有
同款１０８ＭＰＩＳＯＣＥＬＬ Ｂｒｉｇｈｔ ＨＭＸ感光元件作相機系統核心，配備超廣角
、５倍光學變焦，並有飛時測距（ＴｏＦ）鏡頭以感測物件遠近，提升人像拍攝、擴增實境
（ＡＲ）效果。《香港經濟日報》
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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