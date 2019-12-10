《魚缸博客》憧憬５Ｇ換機潮半導體股熱炒，中芯（９８１）要吼實

《魚缸博客》相信好多缸友都有意識到，神州同花旗國打咗一年幾嘅貿易戰，都可以話係

５Ｇ嘅技術戰。雖然如此，但都唔影響神州推進５Ｇ發展，係近月就正式啟動５Ｇ商用。睇到最

近手機設備孖寶舜宇（０２３８２）同瑞聲（０２０１８）嘅股價好似搭火箭咁，就知道一班缸

友有幾睇好換機潮。不過，錯失咗手機孖寶嘅機會唔緊要，博客睇近期半導體股都有水位可以炒

，其中最睇好龍頭中芯（００９８１）。

雖然近期新出手機好在意鏡頭技術，但係對於一部手機嚟講，最最最重要嘅都係內部晶片，

佢係負責處理成部手機嘅輸出輸入，我哋成日話部手機反應快慢都係要睇佢。加上使用５Ｇ對手

機晶片嘅要求更高，一般現時嘅４Ｇ手機係用唔到，所以換句話要真正咁體驗５Ｇ嘅速度要逼住

換手機。神州最近已開啟５Ｇ商用，有機構推測明年年底將會大量普及，屆時５Ｇ手機嘅出貨量

會大大提升。

另外，大行大摩同高盛都唱好半導體股。大摩指出，邏輯半導體需求強勁，致晶圓代工產能

已幾乎賣光，並發現部分訂單從台積電外溢到二線晶圓代工廠。

而神州國策上亦大力推半導體發展，目標係達到半導體自主研發。此前，北京市委書記蔡奇

調研中關村積體電路設計園，話要努力打造世界一流嘅積體電路設計產業園區，支持積體電路設

計企業並購重組、做大做強。

從中芯自身發展嚟睇，佢今年第三季盈利１﹒１５億美金按年急升３﹒３倍，仲預計第四季

營收將較上季增２巴仙至４巴仙。而且為咗減少中美貿易戰嘅傷害，近年積極「去美化」，到第

三季營收神州部分一下子拉到６０巴仙，花旗國部分減到２５巴仙，其他歐亞地區就有近１５巴

仙。

從公仔圖睇，至１１月嚟佢都處於上升通道，仲形成一浪高於一浪嘅走勢，相信其上升趨勢

可續。不過喺技術指標睇，佢１４天ＲＳＩ比較接近７０超買水平，缸友可以採取分段吸納。第

一注等回調１０﹒７銀附近入手，待升破１１﹒８銀再加一注。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

