《傳聞》富智康獲基金大手吸納；通達集團拓５Ｇ新產品

《傳聞》富智康（０２０３８）昨日（１０日）有大手上板，全日成交金額增加至３億元。

傳聞有基金大手吸納富智康，看好明年來自蘋果與小米（０１８１０）等手機供貨訂單增加，昨

日升收１﹒４１元，宜待回落至１﹒３元至１﹒３５元附近低吸。

通達集團（００６９８）昨日逆市升收０﹒６２元。據悉通達力拓５Ｇ手機外殼射頻與汽車

衛星導航定位天線新產品，配合明年５Ｇ商用時代來臨，０﹒６元附近續可以低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

