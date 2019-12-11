《魚缸博客》小米新５Ｇ手機售價全行最低，股價有望升至１１銀！

《魚缸博客》近排手機設備股愈升愈有，其中最吸大家關注嘅都係舜宇（０２３８２）同

瑞聲（０２０１８）。相反，手機股就冇乜炒作，但小米（０１８１０）今日借推出５Ｇ手機彈

出。雖然佢好耐未突破９﹒５銀哩個位，不過博客認為佢仲有潛力向上！

近排畢馬威發表《科技行業創新調查》嘅報告顯示，小米擠身為最具顛覆性公司。點解咁顛

覆？！因近排小米好消息真係連連不斷，首三季扭虧賺１０１億人仔，收入仲係集團創辦以嚟最

高嘅季度添！

尤其係好多大行都覺得小米未必喺農歷新年前咁快出到手機，但小米今星期就提早喺北京發

布咗首款５Ｇ手機，令到各大行都大跌哂眼鏡。而今次小米新手機最吸引嘅點，除咗係以「５Ｇ

先鋒」系列為主之外，５Ｇ手機最低售價１９９９銀人仔就可以買到！目前喺神州銷售嘅５Ｇ手

機之中最低價！博客認為，依家Ｄ新手機閒閒地都要５０００蚊至過萬，聽到咁嘅價格都好意外

，就算買嚟玩下都真係好抵玩！

見到咁，唔同大行都即刻紛紛唱好小米，花旗就話小米新５Ｇ手機售價比預期更有競爭力，

所以估佢會加速神州智能手機產業向５Ｇ遷移。中金亦一樣覺得，小米５Ｇ手機售價平到咁好吸

引。兩者都一致表示，今次新手機一出會幫助到小米重奪「孖屐」佔有率。

小米早前連續五日斥資近１０億銀回購逾１﹒１億股，買入價位約９銀左右，所以暫時哩個

位有支持，亦都支撐股價由低位反彈。喺技術走勢方面，見到以往小米每次升到９﹒５銀左右就

會有阻力，啱啱佢就已突破咗哩嗰關口，而ＭＡＣＤ牛差距亦再次擴大，現價可買入，博佢１月

手機銷售好再升至１１銀。

至於小米幾時先可以上返招親價１７蚊，除咗睇佢毛利率有冇持續改善外，亦要留意公司會

唔會再因為「獎勵計劃」而向員工發行大量新股，畢竟喺供過於求嘅情況下，股價好難繼續向上

爬。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

