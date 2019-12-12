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即市新聞

12/12/2019 09:00

《傳聞共賞》小米斥百億拓展物聯網，ＴＶＢ裁員千人

《傳聞共賞》　　ＴＶＢ（００５１１）月底裁員千人
　　　　　　　　小米斥百億拓展物聯網，上海復旦研發新晶片有進取

《昔日傳聞》　　富智康獲基金大手吸納；通達集團拓５Ｇ新產品
　　　　　　　　保利物業及時代鄰里國際配售已錄足額認購
　　　　　　　　銀娛（０００２７）菲律賓長灘島項目夭折
　　　　　　　　三星Ｇａｌａｘｙ　Ｓ１１＋料備１億像素相機
　　　　　　　　中藥材價格急升：聯想集團個人電腦續增
　　　　　　　　昆能拓四川油氣站；招商局增粵東粵西投資；洛鉬擴鈷產量
　　　　　　　　生物藥企天士力將本月上市
　　　　　　　　拉夏拓加盟零售，維他奶內地推咖啡飲料，ＳＯＨＯ售物業
　　　　　　　　餐飲品牌九毛九周內聆訊，計劃聖誕節前掛牌
　　　　　　　　美團力攻共享單車；百威亞太續地區性併購
　　　　　　　　招商局商業房託（０１５０３）下限３﹒４２元定價
　　　　　　　　新居屋按息料２﹒５厘，與私樓看齊
　　　　　　　　近６０電影賀歲檔期上映；華為零件訂單轉至美國以外廠家
　　　　　　　　港股期指淡友加倉；Ａ股期貨產品加快醞釀推出
　　　　　　　　港交所（００３８８）研新招股安排，明年底提方案
　　　　　　　　全球資產管理公司最快明年首季可參與中港股市互聯互通
　　　　　　　　匯豐擬將１５６０億資產，轉移至新區塊鏈託管平台
　　　　　　　　內地民航加快混改；基金年底前加注科技股
　　　　　　　　中央結算阿里持股達港發行量近１０倍，涉花旗ＡＤＳ轉倉
　　　　　　　　港鐵小蠔灣車廠物業發展有眉目；中聯重科印度設生產基地
　　　　　　　　共享空間收縮，內地品牌氪空間撤出香港

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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