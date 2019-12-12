《傳聞》小米集團（０１８１０）昨日（１１日）勁升８﹒４％，以９﹒９９元收市，成交
金額４２億元。據悉小米計劃未來數年投資１００億元拓展物聯網、智能家居。這樣可洗去智能
手機製造商形象，有利吸引基金買入。
另外，上海復旦（０１３８５）股價昨日勁升以６﹒２８元收市。據聞上海復旦研發新晶片
取得進取，預期有望成為未來業務新亮點，宜待股價回落至６元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/12/2019 09:01
《傳聞》小米斥百億拓展物聯網，上海復旦研發新晶片有進取
《傳聞》小米集團（０１８１０）昨日（１１日）勁升８﹒４％，以９﹒９９元收市，成交
金額４２億元。據悉小米計劃未來數年投資１００億元拓展物聯網、智能家居。這樣可洗去智能
手機製造商形象，有利吸引基金買入。
另外，上海復旦（０１３８５）股價昨日勁升以６﹒２８元收市。據聞上海復旦研發新晶片
取得進取，預期有望成為未來業務新亮點，宜待股價回落至６元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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