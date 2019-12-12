《魚缸博客》神州保險業改革加保費見增長，國壽要吼實！

《魚缸博客》上個月神州嘅人仔新增貸款勝預期，加上銀保監適度放開兩全保險產品，神州

金融佬班「大師兄」終於返哂嚟，刺激埋大隻佬指數連升兩日添！當中有一隻魚毛不得不提，就

係國壽（０２６２８）啦！

話說最近內險業嘅消息不絕。銀保監最近向人身險公司下發《規範兩全保險產品有關問題的

通知》，允許銷售三至五年期兩全險。有孖屐人士話，由於短中期之兩全險嘅理財性質較高，呢

個計劃話唔定短期有利保費加快增長。另外，銀保監早幾日亦公布正式取消經營人身保險業務嘅

合資保險公司嘅外資比例限制，合資保險佬嘅外資比例可達１００巴仙，行業競爭或加大。

今年神州保險佬業績一Ｄ都唔失禮，今年前三季度，保險佬淨利潤實現近２８００億人仔，

按年增長成約１２３巴仙！而三季度嘅人身險公司淨利潤實現２３００億銀人仔，按年賺多近

１１５巴仙。當中８６間非專業養老險公司入面，６４家公司嘅淨利潤實現正增長，其中１１家

公司扭虧為盈添！

國壽自己今年頭１０個月累計原保險保費收入，有成５２０４億銀人仔按年升近６巴仙；首

三季新業務價值按年增長２０巴仙，以保險佬大哥大嚟講算係唔錯。

業績唔錯當然吸引大行吹捧。交銀認為，目前神州保險市場存在對中短期理財型保險產品嘅

需求，神州保險深度同密度與成熟保險市場比仲有較大差距，而居民對理財屬性較強嘅保險產品

需求旺盛。另外，交銀話目前行業估值仲係偏低，風險收益比有吸引力。大摩早前亦都發表研究

報告，話估計神州保險業將迎嚟更多產品同分銷渠道改革，行業增長可支撐股價回報達１０巴仙

以上水平。大摩維持對行業「吸引」嘅看法，仲將國壽目標價由２２銀升至２３銀，維持對「與

大市同步」評級。

睇返公仔圖，國壽噚日（１１日）造出一枝大陽燭，然後今日（１２日）再裂口高開，呢個

星期仲要企穩十天線（２０﹒０７１銀）上面，反映有資金追捧。另外，佢嘅ＭＡＣＤ剛剛出現

黃金交叉而又見牛叉，呢Ｄ都係入貨訊號。再者，相比平保（０２３１８）佢走勢只算係橫行，

相信有機會追落後，只要佢升破２１﹒５銀呢個阻力位，短期上返２２銀無難度！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

