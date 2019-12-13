《傳聞》丘鈦科技（０１４７８）盈喜，帶動股價昨日（１２日）上升１３％收１４﹒０６
元。據悉丘鈦力拓３Ｄ攝像頭模組，成為未來推動業務增長的動力來源，宜待股價回落至１３元
至１３﹒５元低吸。
明年中國經濟穩字當頭，據悉增加有效基礎建設投資，特別是中西部地區的鐵路投資項目，
醒目錢昨日（１２日）已偷步買中鐵建（０１１８６），股價升收８﹒１５元，有力進一步彈上
８﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/12/2019 09:01
《傳聞》丘鈦拓３Ｄ鏡頭模組；內地投資中西部鐵路醒目錢買中鐵建
《傳聞》丘鈦科技（０１４７８）盈喜，帶動股價昨日（１２日）上升１３％收１４﹒０６
元。據悉丘鈦力拓３Ｄ攝像頭模組，成為未來推動業務增長的動力來源，宜待股價回落至１３元
至１３﹒５元低吸。
明年中國經濟穩字當頭，據悉增加有效基礎建設投資，特別是中西部地區的鐵路投資項目，
醒目錢昨日（１２日）已偷步買中鐵建（０１１８６），股價升收８﹒１５元，有力進一步彈上
８﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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