  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2019 09:01

《傳聞》丘鈦拓３Ｄ鏡頭模組；內地投資中西部鐵路醒目錢買中鐵建

　　《傳聞》丘鈦科技（０１４７８）盈喜，帶動股價昨日（１２日）上升１３％收１４﹒０６
元。據悉丘鈦力拓３Ｄ攝像頭模組，成為未來推動業務增長的動力來源，宜待股價回落至１３元
至１３﹒５元低吸。
　　明年中國經濟穩字當頭，據悉增加有效基礎建設投資，特別是中西部地區的鐵路投資項目，
醒目錢昨日（１２日）已偷步買中鐵建（０１１８６），股價升收８﹒１５元，有力進一步彈上
８﹒５元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/12/2019
旅保全攻略 專家醒你四大貼士
國際動態13/12/2019
眾院彈劾特朗普 爭取年底前表決
樓市「胡」言12/12/2019
「恆大．睿峰」謀推售 長沙灣環境正在轉型？
生財有道12/12/2019
【儲局議息】經絡料明年P難再減 經濟轉弱銀行按揭業務趨審慎
生財有道12/12/2019
低價購優質資產 融創榮登房企探花
剖析天下12/12/2019
經濟迷失 股市升得 歐股迴光返照定愈升愈有？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金