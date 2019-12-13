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即市新聞

13/12/2019 09:01

《傳聞》物管股寶龍商業通過上市聆訊，下周一招股

　　《傳聞》繼續有內房商分拆物管業務在港上市，市場消息指，寶龍地產（０１２３８）旗下
寶龍商業上周已通過上市聆訊，將於下周一（１６日）開始招股，集資約１０億元，１２月２７
日掛牌，農銀國際融資為獨家保薦人。
　　消息指，寶龍商業國際配售部分已足額，並引入４名基礎投資者，合共認購３６００萬美元
（約２﹒８億港元）股份，包括安踏（０２０２０）及永輝超市（滬：６０１９３３）。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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