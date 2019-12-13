《魚缸博客》保利物業入缸在即，有望推高保利置業估值追落後！

《魚缸博客》因為「金九銀十」亮麗嘅數字，今年下半年開始內房佬同物管佬同一齊炒曬上

嚟。好似見到有前景，近日兩隻內房佬保利置業（００１１９）同時代神州（０１２３３）都跟

住分拆阿仔上市。其中保利分拆出嘅保利物業（０６０４９）更成為大熱ＩＰＯ，首日孖展就已

經達１８０億銀。不過，無抽到嘅缸友都唔洗灰，博客認為不妨可以吼一下佢嘅阿媽保利置業。

雖然人仔自第三季起潛水，但近依半年因為賣樓成績標青，內房佬普偏都升左唔少，有部分

仲破埋頂。加上今日花旗國同神州嘅貿易戰有新進展，外電話侵侵已經批准達成第一階段原則性

協議，在岸人仔仲一下子升破６﹒９６關口，創８月以來嘅高位。人仔走強，博客相信可以帶動

一眾內房佬越升越有。

再睇睇保利置業嘅自身發展，佢嘅主要業務係物業發展業務，佔整體近九成半，第二大業務

係物業投資同管理佔約半成；同時，都有涉足酒店業務。換句話講，就算佢近日分拆物管上市，

都唔會影響佢嘅業務增長速度，反而仲更加利好之後發展。此外，從佢近期嘅業績睇，佢嘅資產

負債率都係到不斷下降，公司資金流比較穩健。而且保利物業上市在即，仲有可能進一步增厚公

司估值，推高股價。

而最近佢就出左今年１１月嘅銷售數據，首十一個月合約銷售額折合只係按年微升半巴仙，

對比其他內房佬係認真弱勢了。不過，仔細睇佢份數據，雖然佢地產銷售弱，但係佢近年有積極

攞地。對房地產發展嚟講，賣左幾多算係過去表現，有幾多地係手可以睇佢未來發展如何，就單

單１１月佢攞地面積竟然按年增１１８巴仙！

從公仔圖睇，保利置業嘅股價係比較落後，１１月由高位３﹒０５銀回落後經歷一個長時間

整固期，到近期先開始有向上突破嘅趨勢，但現階段蟹貨較少，上升阻力亦相對少，相信有較大

空間追落後。從保力加通道睇，通道有向上延升趨勢，而股價已兩日突破通道嘅頂位

（約２﹒９２元），缸友不妨可以喺現階段先買一注，初步「他屐」暫時睇１１月高位３﹒０５

銀，若升破可以再買一注；支持位就睇２﹒７８銀，穿咗就要考慮離場啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

