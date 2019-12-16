《傳聞共賞》內地明年經濟增長目標定為６％，富力或拆物管業務

《傳聞共賞》 中國計劃將明年經濟增長目標定為６％
富力或拆物管業務，東電清能佔比增，高鑫鮮食品配送強勁
北汽擬增持戴姆勒半成股權至一成
《昔日傳聞》 物管股寶龍商業通過上市聆訊，下周一招股
丘鈦拓３Ｄ鏡頭模組；內地投資中西部鐵路醒目錢買中鐵建
ＴＶＢ（００５１１）月底裁員千人
小米斥百億拓展物聯網，上海復旦研發新晶片有進取
富智康獲基金大手吸納；通達集團拓５Ｇ新產品
保利物業及時代鄰里國際配售已錄足額認購
銀娛（０００２７）菲律賓長灘島項目夭折
三星Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋料備１億像素相機
中藥材價格急升：聯想集團個人電腦續增
昆能拓四川油氣站；招商局增粵東粵西投資；洛鉬擴鈷產量
生物藥企天士力將本月上市
拉夏拓加盟零售，維他奶內地推咖啡飲料，ＳＯＨＯ售物業
餐飲品牌九毛九周內聆訊，計劃聖誕節前掛牌
美團力攻共享單車；百威亞太續地區性併購
招商局商業房託（０１５０３）下限３﹒４２元定價
新居屋按息料２﹒５厘，與私樓看齊
近６０電影賀歲檔期上映；華為零件訂單轉至美國以外廠家
港股期指淡友加倉；Ａ股期貨產品加快醞釀推出
港交所（００３８８）研新招股安排，明年底提方案
全球資產管理公司最快明年首季可參與中港股市互聯互通
匯豐擬將１５６０億資產，轉移至新區塊鏈託管平台
內地民航加快混改；基金年底前加注科技股
中央結算阿里持股達港發行量近１０倍，涉花旗ＡＤＳ轉倉
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確