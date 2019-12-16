《魚缸博客》傳「殼王」掟貨唔撈，電視廣播博短期低位跳彈床！

《魚缸博客》呢兩日個個睇住貿易戰，反而有單ＮＥＷＳ無人理，就係電視廣播（ＴＶＢ）

（００５１１）主席「殼王」陳國強有傳將會賣曬手上股份，並且將會辭任主席一職。

當年博客都睇住呢單嘢發生，「殼王」用６０幾億銀入主ＴＶＢ，志在想喺香江媒體界發圍

，但八、九年過去，「殼王」渣住ＴＶＢ個批股份，由高峰時期值６０幾億銀，跌到而加得

１０幾億銀！

亞記（亞視）當年俾王征入主之後係點，大家都有目共睹，所以相信其他股東都唔想沉船，

唯有搵人接「殼王」手。認真啦，其實呢十年都見到ＴＶＢ有轉型，包括神州落地權同埋中港合

作拍嘢，係有小小Ｇｉｍｍｉｃｋ嘅。但講到尾，電視台收入最主要都係嚟自廣告商，喺而家呢

個政治環境，而且又被市民杯葛，真係唔改變嘅話，捱多一兩年可以等執都似。

江湖傳聞，話「殼王」會將批股份賣俾有「神州梅鐸」之稱嘅黎瑞剛，但按照香江法例，黎

瑞剛唔係香江永久居民，除非通訊局批准，否則唔可以持有免費電視台２巴仙以上股權。啦，博

客都係估估下，唔能夠作準，其實呢批股邊度嚟咪邊度去，好大「餐士」都係賣返俾邵氏兄弟，

高賣低買其實都有賺啦。另外，其中一個可能就係「殼王」會將股份賣俾黎瑞剛嘅心腹，即係現

任ＴＶＢ嘅執董許濤，而許濤正正就係香江永久性居民。

如果呢單ｄｅａｌ落實，股價都有機會向上走。博客建議啦，其實佢而家都係１２銀左右，

同近期低位１１﹒２銀都係差８毫子，如果近期有多小小錢，無野好買，咪入幾手放係度，等佢

公布消息反彈食波幅，就算係輸都唔係輸幾多，反正佢都接近谷底囉。除非殼王大折讓出貨，不

過我估呢個可能性都唔大，佢由６０幾億輸剩１０幾億，唔會咁無人性要人大折讓出貨下話？



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

