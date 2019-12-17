《傳聞》佳兆業參與中山石歧舊城區改造；基金大手吸納信德

《傳聞》市場消息稱，佳兆業（０１６３８）積極增加粵港澳大灣區土地儲備，據悉佳兆業

參與中山石歧舊城區改造，有助增加灣區住宅樓面面積，短期有進一步向上升，挑戰３﹒５元，

昨日（１６日）升收３﹒２６元。

信德（００２４２）股價連日上升，昨日以３﹒９４元收市。傳聞基金大手吸納，看好信德

擴大投資澳門，配合澳門經濟多元發展，信德資產估值大躣升，宜待股價回落到３﹒６元至

３﹒８元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

