《傳聞》市場消息稱，佳兆業（０１６３８）積極增加粵港澳大灣區土地儲備，據悉佳兆業
參與中山石歧舊城區改造，有助增加灣區住宅樓面面積，短期有進一步向上升，挑戰３﹒５元，
昨日（１６日）升收３﹒２６元。
信德（００２４２）股價連日上升，昨日以３﹒９４元收市。傳聞基金大手吸納，看好信德
擴大投資澳門，配合澳門經濟多元發展，信德資產估值大躣升，宜待股價回落到３﹒６元至
３﹒８元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/12/2019 09:01
《傳聞》佳兆業參與中山石歧舊城區改造；基金大手吸納信德
《傳聞》市場消息稱，佳兆業（０１６３８）積極增加粵港澳大灣區土地儲備，據悉佳兆業
參與中山石歧舊城區改造，有助增加灣區住宅樓面面積，短期有進一步向上升，挑戰３﹒５元，
昨日（１６日）升收３﹒２６元。
信德（００２４２）股價連日上升，昨日以３﹒９４元收市。傳聞基金大手吸納，看好信德
擴大投資澳門，配合澳門經濟多元發展，信德資產估值大躣升，宜待股價回落到３﹒６元至
３﹒８元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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