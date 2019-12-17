  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2019 09:01

《傳聞》佳兆業參與中山石歧舊城區改造；基金大手吸納信德

　　《傳聞》市場消息稱，佳兆業（０１６３８）積極增加粵港澳大灣區土地儲備，據悉佳兆業
參與中山石歧舊城區改造，有助增加灣區住宅樓面面積，短期有進一步向上升，挑戰３﹒５元，
昨日（１６日）升收３﹒２６元。
　　信德（００２４２）股價連日上升，昨日以３﹒９４元收市。傳聞基金大手吸納，看好信德
擴大投資澳門，配合澳門經濟多元發展，信德資產估值大躣升，宜待股價回落到３﹒６元至
３﹒８元低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
生財有道16/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指年底前料試兩萬八
興證快訊16/12/2019
樓市前景
國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金