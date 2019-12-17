《傳聞》市場消息稱，國際大型鈷礦停產，刺激近月內地鈷價低位反彈四至五成，令洛鉬
（０３９９３）反覆上升，但近期股價累積升幅大，現價不宜高追，昨日跌收２﹒９９元。
另外，市場消息稱，國際市場對光伏發電需求增加，帶動今年內地光伏產品出口急增２至３
成。保利協鑫（０３８００）亦趁勢推出單晶項目產品，刺激股價昨日急升７％，以０﹒３元收
市，宜於０﹒２８元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/12/2019 09:01
《傳聞》內地鈷價反彈；光伏產品出口增加
《傳聞》市場消息稱，國際大型鈷礦停產，刺激近月內地鈷價低位反彈四至五成，令洛鉬
（０３９９３）反覆上升，但近期股價累積升幅大，現價不宜高追，昨日跌收２﹒９９元。
另外，市場消息稱，國際市場對光伏發電需求增加，帶動今年內地光伏產品出口急增２至３
成。保利協鑫（０３８００）亦趁勢推出單晶項目產品，刺激股價昨日急升７％，以０﹒３元收
市，宜於０﹒２８元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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