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即市新聞

17/12/2019 11:58

《魚缸博客》農曆年猛片出巡刺激票房，貓眼娛樂趁整固吸納！

　　《魚缸博客》嚟緊下個月就係農曆新年啦，出年新年提早咗，依家炒定啲消費股就啱晒啦。
除咗傳統嘅食品股，或者旅遊相關嘅股份之外，電影娛樂呢類股份都炒得過。其中，近日熱炒嘅
貓眼娛樂（０１８９６）係博客首選，上年農曆新年票房唔錯，今年票房又提前達標，喺本月
１３日今年累計票房已超過６０７億人民幣，超越２０１８全年，所以博客對佢好有信心。
　　貓眼娛樂係神州電影線上售票業務嘅龍頭，根據瑞銀最新發表嘅報告，貓眼娛樂市佔率維持
喺六成嘅水平，領先對手阿里巴巴（０９９８８）旗下嘅阿里影業（０１０６０）。而喺電影發
行方面，貓眼係孖屐嘅排名喺頭五位入面。該行升貓眼「他屐」至１７銀，評級為「買貨」。
　　要預測今年電影票房表現，就要睇下有啲猛片上映。瑞銀指出，《唐人街探案３》、《中國
女排》、《囧媽》等都由著名導演出手，相信可以延續國慶嘅強勁票房。據神州媒體報道，綜合
貓眼娛樂、淘票票同微博指數等資料，《中國女排》最多人關注，預計首日票房預測已經達到２
﹒２億人仔，最終票房仲可以有４２億人仔添。
　　睇埋個公仔圖，貓眼娛樂過去七連升累漲兩成八，接近七月時嘅高位１５銀水平，預計短期
會先喺高位整固。如果大家都睇好嘅，不妨趁回調至接近一成左右（約１３銀）水平吸納，部署
新年時再有一輪突破，到時可以上望１６﹒５銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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